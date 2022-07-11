رسميا .. يوفنتوس يعلن عودة بوغبا

المصدر: د ب أ

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أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم اليوم الاثنين أنه أبرم صفقة التعاقد مع بول بوغبا، بعد انتهاء عقد اللاعب مع مانشستر يونايتد.

وكان لاعب خط الوسط الفرنسي بوغبا /29 عاما/ قد رحل عن يوفنتوس للانضمام مجددا إلى مانشستر يونايند قبل ستة أعوام، والآن يعود إلى يوفنتوس في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع مانشستر.

وذكر نادي يوفنتوس عبر موقعه الرسمي :"عندما نقول وداعا بعد مغامرة مثيرة، دائما ما نتمسك بأمل اللقاء مجددا، عاجلا أو آجلا. وهذا تحديدا هو ما حدث مع بول (بوغبا)."

وأضاف :"بول عائد إلى تورينو. لقد رحل كصبي وعاد كرجل وبطل، لكن هناك شيئ واحد لم يتغير، هو الرغبة في كتابة صفحات لا تنسى في تاريخ النادي مع بعضنا البعض. بوجبا عائد ونحن في منتهى السعادة."

وخلال فترته الأولى مع يوفنتوس، توج بوغبا مع الفريق بلقب الدوري الإيطالي أربع مرات وسجل للفريق 34 هدفا خلال 177 مباراة في كل المسابقات قبل أن يعود إلى مانشستر يونايتد عام 2016 في صفقة قياسية آنذاك بلغت قيمتها 89 مليون جنيه إسترليني (3ر106 مليون دولار).

وحقق بوغبا النجاح خلال موسمه الأول لدى العودة إلى مانشستر، تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وتوج مع الفريق بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية ولقب الدوري الأوروبي.

لكن بعد الدخول في خلافات مع مورينيو وسلسلة من المشكلات المتعلقة بالإصابات، لم يتمكن بوغبا من تقديم أفضل مستوياته وتراجعت شعبيته، حسب ما أشارت إليه وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

ولعب بوغبا دورا بارزا في تتويج المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم 2018 في روسيا لكنه لم يتمكن من تقديم نفس المستويات مع مانشستر يونايتد بشكل متسق.

وشارك بوجبا في 27 مباراة فقط خلال آخر موسم له مع مانشستر يونايتد تحت قيادة أولي جونار سولشاير ورالف رانجنيك، وتعرض لصافرات استهجان من جانب الجماهير خلال تبديله في آخر مباراة خاضها مع مانشستر يونايتد، وكانت أمام نورويتش سيتي في أبريل الماضي.

وسجل بوجبا إجمالي 39 هدفا في 233 مباراة في كل المسابقات خلال فترتيه مع مانشستر يونايتد.



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