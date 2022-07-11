النيران الصديقة تعيد كونثيانز للانتصارات في الدوري البرازيلي

المصدر: د ب أ

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وضع كورنثيانز حدا لنتائجه المهتزة، التي عانى منها خلال المرحلتين الماضيتين ببطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 1 / صفر على فلامينغو في المرحلة السادسة عشر للمسابقة، التي شهدت أيضا تعادل كوريتيبا 2 / 2 مع ضيفه جوفينتود.

وتقدم كورنثيانز للمركز الثاني مؤقتا في ترتيب البطولة، بعدما رفع رصيده إلى 29 نقطة، بفارق الأهداف خلف بالميراس (المتصدر)، الذي يحل ضيفا على فورتاليزا في وقت لاحق اليوم بنفس المرحلة.

في المقابل، تجمد رصيد فلامينغو، الذي تلقى خسارته السابعة في المسابقة خلال الموسم الحالي، عند 21 نقطة في المركز الثامن.

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز رودينيي مارسيلو، مدافع فلامينغو، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 52.

من جانبه، حرم كوريتيبا ضيفه جوفينتود من العودة للانتصارات بالبطولة، بعدما قلب تأخره صفر / 2 أمام منافسه إلى تعادل 2 / 2، في وقت سابق أمس.

وارتفع رصيد كوريتيبا إلى 19 نقطة في المركز الرابع عشر مؤقتا، لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، في حين بقي جوفينتود، الغائب عن تحقيق أي انتصار للمباراة السابعة على التوالي، في المركز التاسع عشر (قبل الأخير)، برصيد 12 نقطة.

وافتتح بولينيو التسجيل لمصلحة جوفينتود مبكرا في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف زميله ريكاردو بوينو الهدف الثاني في الدقيقة 34 من ركلة جزاء.

وانتفض كوريتيبا في الشوط الثاني، حيث قلص الفارق عقب تسجيل لاعبه ليوناردو جامالهو الهدف الأول في الدقيقة 53، فيما تكفل أدريان مارتينيز، بإحراز هدف التعادل في الدقيقة 78، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة وحيدة.

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