تشيلسي يقترب من ضم سترلينغ مقابل 60 مليون دولار

المصدر: رويترز

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قالت وسائل إعلام بريطانية أمس السبت إن تشيلسي توصل لاتفاق مع مانشستر سيتي؛ بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لضم رحيم سترلينغ مقابل 50 مليون جنيه استرليني (60 مليون دولار).

وسينضم سترلينغ لمدة خمسة مواسم مع إمكانية تمديد التعاقد لموسم إضافي.

وسيكون سترلينغ أول المنضمين لتشيلسي منذ استحواذ تود بولي وكليرليك كابيتال على النادي.

وشارك سترلينغ (27 عاما) في 47 مباراة مع سيتي في الموسم الماضي وأحرز 17 هدفا وصنع تسعة أهداف بجميع المسابقات.

وانتقل مهاجم إنجلترا إلى سيتي قادما من ليفربول في يوليو 2015، وأحرز 131 هدفا في 337 مع الفريق.

ونال لقب الدوري مع سيتي في أربع مناسبات، بالإضافة إلى لقب كأس الرابطة أربع مرات أيضا، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة.

لكنه خرج من حسابات المدرب بيب غوارديولا لفترات طويلة من الموسم الماضي، إذ فضل المدرب الإسباني الاعتماد على فيل فودن وجاك غريليش.

وغاب سترلينغ عن التشكيلة الأساسية في مواجهة ريال مدريد في الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، وشارك في التشكيلة الأساسية في ست من آخر 11 مباراة بالدوري.

ولعب سترلينغ 77 مباراة مع إنجلترا، وسيكون إضافة لتشيلسي الذي عانى لتسجيل الأهداف في الموسم الماضي وبعد رحيل روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان على سبيل الإعارة.

وأنهى فريق المدرب توماس توخيل الموسم الماضي في المركز الثالث، وسيحل ضيفا على إيفرتون في افتتاح الموسم الجديد في السادس من أغسطس.



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