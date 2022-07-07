الاتحاد التونسي يقلص عدد اللاعبين الأجانب بالدوري المحلي

المصدر: رويترز

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أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الخميس عن خطة لتقليص عدد اللاعبين الأجانب في بطولة دوري الدرجة الأولى المحلي للعبة انطلاقا من الموسم المقبل.

وقالت الرابطة المحترفة (لجنة المسابقة التابعة لاتحاد الكرة) إنها قررت السماح للفرق بقيد ستة لاعبين أجانب بما في ذلك اللاعبين المنتمين لاتحاد شمال افريقيا في موسم 2022-2023.

وكان لاعبو بلدان شمال افريقيا يعتبرون كلاعبين محليين في الدوري التونسي في السابق.

وأوضحت الرابطة أنه "لا يمكن أن يتجاوز عدد اللاعبين الأجانب بما في ذلك لاعبي بلدان شمال افريقيا على أرض الملعب في المباريات الرسمية لبطولة الدوري أربعة وذلك طوال فترة المباراة".

وكشفت لجنة المسابقات أنها ستسمح بقيد أربعة لاعبين أجانب فقط بما في ذلك لاعبي اتحاد شمال افريقيا بداية من موسم 2023-2024.

وطالبت اللجنة الأندية التي تضم أكثر من ستة لاعبين أجانب باحترام ارتباطاتها مع اللاعبين حتى نهاية التعاقد.

وتضم الأندية التونسية العديد من اللاعبين من بلدان شمال افريقيا خاصة الجزائر وليبيا بعد قرار الاتحاد التونسي اعتبارهم محليين في 2018.



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