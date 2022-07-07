رئيس برشلونة يؤكد تقديم عرض لليفاندوفسكي

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي



أكد رئيس برشلونة الإسباني جوان لابورتا الخميس أن النادي الكاتالوني قدّم عرضاً لبايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني في المواسم العشرة الماضية للتعاقد مع مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، على أمل أن يحصل "على رد إيجابي".

وأشار لابورتا خلال حفل تقديم المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن الوافد الجديد إلى برشلونة إلى أنه "قدمنا عرضاً للاعب وننتظر الجواب، وسنرى ما اذا سيكون إيجابياً".

وتابع "نشكر اللاعب (ليفاندوفسكي) لأجل كل الأشياء التي قام بها لإظهار رغبته بالمجيء" إلى برشلونة.

ولم يحدد لابورتا قيمة العقد، نافياً ما تناقلته الشائعات أن النادي الألماني الذي يخشى من الضائقة المالية التي يمر بها النادي الكاتالوني يريد أن يسدد الأخير قيمة الصفقة على الفور.

وأردف "لا أصدق ذلك، أعتقد أنها معلومات مغلوطة وكانت مزحة، إنها لا تأتي من بايرن".

وكانت وسائل إعلام ألمانية أشارت في نهاية تموز/يونيو، إلى أن برشلونة عرض 40 مليون يورو، إضافة إلى 5 ملايين يورو كمكافآت على بايرن للتعاقد مع قلب هجومه.

قال لابورتا "قدمنا عرضاً وعليهم أن يقيّموه" من دون الخوض في المزيد من التفاصيل.

من جهته، أكد المستشار الفني في برشلونة جوردي كرويف الذي كان حاضراً أيضاً خلال تقديم كريستنسن الخميس، أن رحيل المدافع الفرنسي كليمان لانغليه قد تم تفعليه.

وأضاف "نحن قريبون جداً من مغادرة (لانغليه)، وسيعلن ذلك عندما يكون رسمياً".

وبحسب الصحافة الكاتالونية، اقترب لانغليه من التعاقد على سبيل الإعارة مع توتنهام الانكليزي للموسم المقبل.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز