أوليفر كان يرفض رونالدو في البايرن

المصدر: د ب أ

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وضع أوليفر كان، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، حدا للجدل الدائر بشأن إمكانية انتقال اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف الفريق، مؤكدا أن هذه الصفقة لا تتفق مع فلسفة بايرن.

وقال أوليفر كان في تصريحات نشرتها مجلة "كيكر" الألمانية الرياضية اليوم الأربعاء : "بقدر ما استحسن كريستيانو رونالدو كأحد أعظم اللاعبين، هذه الصفقة لا تتفق مع فلسفتنا".

وأثيرت بعض الشائعات في الآونة الأخيرة حول احتمالية انتقال رونالدو (37 عاما) من مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى بايرن ميونيخ.

وكان رونالدو قال إنه يرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد بعد عام واحد من عودته إلى صفوف الفريق، مشيرا إلى حرصه على المشاركة في دوري أبطال أوروبا مجددا فيما لن يشارك مانشستر يونايتد في دوري الأبطال بالموسم الجديد وإنما سيخوض فعاليات الدوري الأوروبي.

واعتذر رونالدو، الذي كان أفضل لاعبي الفريق في الموسم الماضي، عن عدم حضور التدريبات الأولى للفريق استعدادا للموسم الجديد. وأعلن النادي أن اللاعب اعتذر "لأسباب عائلية".

ولا يرغب كان وحسن صالح حميديتش، المدير الرياضي للبايرن في الاعتماد على لاعبين كبار السن.

وطرحت بعض التقارير اسم رونالدو كبديل للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي حال رحيل الأخير عن صفوف البايرن إلى برشلونة الإسباني، ولكن أوليفر كان رفض فكرة رحيل ليفاندوفسكي تماما.

ويرتبط ليفاندوفسكي مع بايرن بعقد حتى نهاية الموسم المقبل.

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