إنتر ميلان يعلن ضم المدافع بيلانوفا من كالياري

المصدر: د ب أ

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أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعاقده مع المدافع الإيطالي راؤول بيلانوفا من فريق كالياري.

وصعد بيلانوفا من قطاع الناشئين بنادي ميلان الذي قضى 13 موسما بين أسواره، وعندما بلغ 19 عاما، انتقل للعب في فرنسا حيث انضم لصفوف بوردو.

وأوضح إنتر ميلان عبر موقعه الالكتروني أن بيلانوفا لم ينجح حينذاك في تحقيق الانطلاقة المأمولة، وسعى للعب بشكل منتظم وهو ما دفعه للانتقال إلى فريق الدرجة الثانية الإيطالي بيسكارا.

وخاض بيلانوفا 30 مباراة وأصبح عنصرا أساسيا بفريق بيسكارا، ثم انضم بعدها إلى كالياري الذي قدم معه موسما رائعا حيث خاض 31 مباراة سجل خلالها هدفا واحدا، لكنه قدم مستويات قوية وفرض نفسه كواحد من أسرع اللاعبين في الدوري الإيطالي.

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