تأهل المغرب والسنغال لدور الـ 8 بكأس أمم أفريقيا للسيدات

المصدر: د ب أ

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حجز المنتخبان المغربي والسنغالي مقعديهما في الدور الثاني (دور الثمانية) لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للسيدات، والمقامة حاليا في المغرب، بعدما حقق كل منهما انتصاره الثاني على التوالي في المجموعة الأولى بالدور الأول للبطولة.

وتغلب المنتخب المغربي على نظيره الأوغندي 3 / 1 ليرفع أصحاب الأرض رصيدهم إلى ست نقاط في الصدارة بفارق الأهداف المسجلة فقط أمام السنغال.

وتأهل المنتخبان المغربي والسنغالي رسميا إلى دور الثمانية بغض النظر عن نتيجة مباراتهما في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة، والتي ستكون حاسمة على صدارة المجموعة فقط.

وودع منتخبا أوغندا وبوركينا فاسو البطولة من الدور الأول بغض النظر عن نتيجة مباراتهما سويا في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة.

وحقق المنتخب السنغالي انتصاره الثاني على التوالي في البطولة، وتغلب على منتخب بوركينا فاسو 1 / صفر أمس.

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