خلفا لبوكيتينو..جالتييه يتولى قيادة باريس سان جيرمان

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن باريس سان جيرمان حامل لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم تعيين كريستوف جالتييه لتدريب الفريق اليوم الثلاثاء بعد فترة قصيرة من انفصاله عن المدرب ماوريسيو بوكيتينو اليوم الثلاثاء.

وسيلتحق جالتييه بفريق العاصمة الفرنسية بعدما رحل عن نيس الشهر الماضي وقاده لبلوغ نهائي كأس فرنسا واحتلال المركز الخامس في الدوري المحلي الموسم الماضي.

وكان المدرب البالغ عمره 55 عاما التحق بنيس في 2021 بعدما قاد ليل قبلها بموسم واحد لإحراز لقب الدوري الفرنسي لأول مرة منذ 2011. وقبل تدريب ليل قضى جالتييه ثمانية مواسم في سانت إيتيين وأحرز هناك لقب كأس فرنسا في 2012-2013.

ويأتي تعيين جالتييه بعدما وضع ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان حدا للتكهنات حول زين الدين زيدان ونفى التقارير عن وجود مفاوضات مع اللاعب الفائز بكأس العالم 1998 لقيادة نادي العاصمة الفرنسية.

وتولى بوكيتينو تدريب باريس في يناير كانون الثاني 2021 وأحرز لقب الدوري الفرنسي موسم 2021-2022 وكأس فرنسا موسم 2020-2021 لكنه أخفق في حصد لقب دوري أبطال أوروبا، وهو اللقب الوحيد الذي ينقص خزائن النادي منذ استحواذ جهاز قطر للاستثمار عليه في 2011.

ووصل سان جيرمان، الفائز بلقب الدوري المحلي ثماني مرات منذ عملية الاستحواذ، إلى نهائي دوري الأبطال في 2020 لكنه خرج من دور الستة عشر الموسم الماضي أمام ريال مدريد الذي توج باللقب.

وصنع بوكيتينو شهرة كبيرة بعدما قاد توتنهام هوتسبير لإنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز في المربع الذهبي والتأهل إلى نهائي دوري الأبطال في 2019.

لكن رغم امتلاك تشكيلة مدججة بالنجوم في باريس، بوجود كيليان مبابي ونيمار وليونيل ميسي، فشل نادي العاصمة في الجمع حتى بين الألقاب المحلية واكتفى بالفوز بالدوري الموسم الماضي.

ويترك بوكيتينو منصبه في باريس بعدما قاد سان جيرمان في 84 مباراة وحقق 55 فوزا وتعادل 15 مرة مقابل 14 هزيمة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز