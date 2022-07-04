باليرمو الإيطالي ينضم لمجموعة سيتي

المصدر: د ب أ

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انضم نادي باليرمو الإيطالي لكرة القدم، إلى شبكة الأندية المملوكة لملاك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" أن مجموعة سيتي أعلنت اليوم الاثنين، استحواذها على أغلب أسهم النادي الإيطالي والذي صعد لدوري الدرجة الثانية الموسم الماضي.

وبات باليرمو النادي رقم 11 في مجموعة "سيتي" والتي تضم مانشستر سيتي الإنجليزي ونيو يورك سيتي الأمريكي وملبورن سيتي الأسترالي ويوكوهاما إف مارينوس الياباني، ومونتفيديو سيتي توركي الأوروجوياني وجيرونا الإسباني وسيشوان جيونيو الصيني ومومباي سيتي الهندي ولوميل البلجيكي وتروا الفرنسي.

وهبط باليرمو من الدوري الإيطالي في عام 2017 وتم أجباره على اللعب في الدرجة الرابعة بعد إفلاسه عام 2019.

وسيستمر داريو ميري، والذي شهد صعودا الفريق من الدرجة الرابعة، رئيسا للنادي.

وقال فيران سوريانو، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي: "باليرمو نادي عظيم وتاريخي ولديه هوية عظيمة".

وأضاف: "سنعمل مع داريو ميري لاستمرار عمله الممتاز في تطوير باليرمو بشكل مستدام خلال السنوات المقبلة. إنه ناد مميز للغاية ودورنا هو أن نعمل لإضافة كل ما هو جديد وما يعزز قيمة النادي، وكذلك تحسين أداء الفريق داخل وخارج الملعب مستخدمين في ذلك خبرتنا".

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