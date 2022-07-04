بايرن ميونخ يبدأ الاستعداد لكأس السوبر الألماني (فيديو)

المصدر: د ب أ

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بدأ فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم استعداداته للموسم الجديد، اليوم الاثنين، وكان ريان جرافنبرخ، لاعب خط الوسط الجديد، من بين اللاعبين الذين بدأوا فترة الإعداد.

وويستعد البايرن مبكرا لمواجهة لايبزيغ في كأس السوبر نهاية يوليو الجاري.

وتدرب جرافنبرخ، الذي انضم لبايرن في الصيف قادما من أياكس الهولندي، مع المدافع دايوت أوباميكانو، والحارس البديل سفين أولريتش في حصة تدريبية مغلقة قادها المدير الفني جوليان ناجلسمان.

وتدرب جوشوا زيركيزي، الذي كان معارا لأندرلخت، بشكل منفرد.

وسيعود لاعبون آخرون للتدريبات في الأيام المقبلة، فيما سيعود اللاعبون الذين شاركوا في المباريات الدولية التي أقيمت الشهر الماضي، مثل الألمانيين مانويل نوير وتوماس مولر الأسبوع المقبل.

واقترب أيضا المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي يضغط من أجل الرحيل عن النادي، من العودة للتدريبات.

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