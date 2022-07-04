السيتي يبرم ثالث صفقاته بضم فيليبس لـ6 سنوات (فيديو)

المصدر: رويترز

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أعلن مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين تعاقده مع كالفن فيليبس لاعب وسط منتخب إنجلترا من ليدز يونايتد لمدة ست سنوات.

ولم يكشف الطرفان عن التفاصيل المالية للصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن اللاعب البالغ عمره 26 عاما انضم مقابل 45 مليون جنيه إسترليني (54.53 مليون دولار) من بينها الإضافات.

وقال فيليبس في بيان "أثبت سيتي مرة أخرى أنه أفضل فريق في البلاد بتشكيلة رائعة ومدرب مثل بيب جوارديولا الذي يعد أفضل مدرب في العالم عن جدارة واستحقاق.

"اللعب تحت قيادة بيب والتعلم منه وأن أكون جزءا من هذه التشكيلة الرائعة فرصة لا تصدق".

انضم فيليبس إلى أكاديمية ليدز في سن 14 عاما وبدأ مسيرته مع الفريق الأول في موسم 2014-2015. وخاض أكثر من 200 مباراة مع ليدز وسجل 14 هدفا.

كما خاض لاعب الوسط 23 مباراة مع منتخب إنجلترا منذ مشاركته الأولى في 2020 وشارك في بطولة أوروبا العام الماضي حين خسر فريق المدرب جاريث ساوثجيت في النهائي أمام إيطاليا بركلات الترجيح.

وهو ثالث صفقة يبرمها سيتي قبل انطلاق الموسم الجديد بعد وصول المهاجم إرلينج هالاند والحارس شتيفان أورتيجا.

وسيعزز فيليبس خط وسط سيتي بعد رحيل فرناندينيو حيث يسعى المدرب جوارديولا إلى إضافة المزيد من اللاعبين البارزين في مسعاه للاحتفاظ بلقب الدوري ومواصلة مطاردة لقب دوري الأبطال.

وقال تشيكي بيجريستين المدير الرياضي لمانشستر سيتي "يجيد فيليبس قراءة المباريات إضافة إلى قدراته الرائعة في التمرير ومجهوده الوافر ورغبته القوية في الفوز مما يجعله موهبة كبيرة.

"نثق أنه سيشكل إضافة هائلة للتشكيلة".

ويستهل سيتي، الذي سيواجه ليفربول حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي في مباراة درع المجتمع في 30 يوليو، حملة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة وست هام يونايتد في السابع من أغسطس.

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