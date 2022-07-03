تأجيل كأس الأمم الأفريقية حتى يناير 2024

المصدر: رويترز

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أكد باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) اليوم الأحد إن الكاف قرر تأجيل موعد انطلاق كأس الأمم ستة أشهر وحتى يناير كانون الثاني 2024.

وأعلن موتسيبي أيضا إطلاق مسابقة دوري السوبر الأفريقي في الموسم المقبل وستكون البداية في العاشر من أغسطس آب.

وجاء القراران خلال اجتماع الكاف في المغرب، ومن المنتظر أن يتسبب تأجيل كأس الأمم في جدل جديد بسبب تعارض موعد المسابقة القارية مع ارتباطات العديد من اللاعبين في أوروبا.

وكان من المفترض إقامة كأس الأمم في يونيو حزيران من العام المقبل في ساحل العاج.

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