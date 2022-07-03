تقديم موعد نهائي مسابقة كرة القدم بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط

المصدر: د ب أ

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قررت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب البحر الأبيض المتوسط الجارية فعالياتها بمدينة وهران غربي الجزائر، اليوم الأحد تقديم موعد المباراة النهائية لمسابقة كرة القدم، لتقام غدا الاثنين بدلا من بعد غد الثلاثاء على الملعب الأولمبي " ميلود هدفي".

وأرجع المنظمون هذا القرار، استجابة لطلب القائمين على حفل الختام بوضع الملعب تحت تصرفهم، قبل 48 ساعة من ختام المنافسات.

ويجمع نهائي مسابقة كرة القدم بين منتخب فرنسا الفائز في نصف النهائي على تركيا 2/ صفر، ومنتخب إيطاليا الذي فاز على منتخب المغرب 2/ 1.

ويتنافس المنتخبان المغربي والتركي على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

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