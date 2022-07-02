وفاة حارس المنتخب الإسكتلندي الأسبق أندي جورام

المصدر: د ب أ

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توفي أندي جورام، حارس مرمى فريق رينجرز ومنتخب اسكتلندا لكرة القدم، عن عمر 58 عاما.

كان جورام قد كشف في مقابلة مع صحيفة "دايلي ريكورد" في مايو الماضي أنه مصاب بمرض السرطان القاتل.

وقال إن الأطباء أبلغوه بأنه يمكن أن يظل على قيد الحياة لمدة ستة أشهر بعد أن رفض الحصول على العلاج الكيميائي، الذي ربما يمدد عمره ثلاثة أشهر أخرى.

وذكر النادي في بيان نشرته وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) :" يعلن نادي رينجرز لكرة القدم بحزن شديد وفاة حارسنا الأسطوري أندي جورام، عقب معركة قصيرة مع مرض السرطان".

وأضاف :"في استفتاء المشجعين عام 1999، تم اختياره أعظم حارس في تاريخ رينجزر، وبعد اعتزاله، كان وجها مألوفا دائما في ملعب إيبروكس".

وأضاف :" أفكار المديرين والإدارة واللاعبين والعاملين، اليوم مع عائلة أندي، ونطلب احترام خصوصياتهم في هذه الأوقات الحزينة".

وبدأ جورام مسيرته في فريق أولدهام قبل أن ينتقل للعب في فريق هيبرنيان في الفترة من 1987 إلى 1991.

وشارك جورام في 260 مباراة مع رينجرز في الفترة من 1991 إلى 1998، وكان معروفا بإسم "ذا جوالي"، وفاز بخمسة ألقاب، منها ثلاثة ألقاب للكأس الاسكتلندي، ولقبان لكأس رابطة الدوري الاسكتلندي.

ولعب جورام 43 مباراة دولية مع المنتخب الاسكتلندي وكان الخيار الأول في حراسة المباراة في يورو 1992 ويورو 1996.

وبعد رينجرز لعب مع أندية نوتس كاونتي وشيفيلد يونايتد ومذرويل، ومانشستر يونايتد وهاميلتون وكوفنتري وأولدهام وكوين أوف ذا ساوث وإلجين.

كان جورام جزءا من فريق مانشستر يونايتد الذي فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2001 ، حيث شارك مرتين مع الفريق.

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