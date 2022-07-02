وتينجهام فورست يستعير دين هندرسون حارس مانشستر يونايتد

المصدر: د ب أ

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أكمل الإنجليزي دين هندرسون، حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، انتقاله لفريق نوتينجهام فورست لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

واستطاع هندرسون /25 عاما/ أن يكون الحارس الأساسي لمانشستر يونايتد في موسم 2020 / 2021 بعدما تفوق على الإسباني ديفيد دي خيا، ولكنه أصبح الحارس الثاني في الموسم الماضي.

والمشاكل التي تعرض هندرسون بعد إصابته بفيروس كورونا في فترة إعداد الفريق، لم تساعده في الموسم الماضي، الذي شارك خلاله في ثلاث مباريات فقط في كافة المسابقات.

والآن، انضم الحارس لفريق نوتينجهام فورست بحثا عن اللعب بشكل أساسي، بعد تطور أدائه خلال فترات الإعارة السابقة في شيفيلد يونايتد خلال الفترة من 2018 إلى 2020.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن الاتفاق لا يتضمن خيار الشراء بشكل نهائي، علما بأن فريق نوتينجهام ، بقيادة المدرب ستيف كوبر، سيدفع راتب اللاعب طوال فترة الإعارة.

وبحسب شروط الاتفاق، لن يتمكن هندرسون من اللعب أمام مانشستر يونايتد.

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