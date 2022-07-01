توتنهام يضم ريتشارليسون من إيفرتون

المصدر: د ب أ

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أعلن نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة إتمام صفقة التعاقد مع ريتشارليسون من إيفرتون مقابل 60 مليون جنيه إسترليني (7ر72 مليون دولار).

ووقع المهاجم البرازيلي عقدا لمدة خمسة أعوام مع توتنهام، وسينتقل للعب في لندن بعد أربعة أعوام قضاها مع إيفرتون.

وأصبح ريتشارليسون رابع صفقة لتوتنهام خلال سوق الانتقالات الصيفية، بعد فريزر فورستر وايفان بيريسيتش وايفيس بيسوما.

ويأتي ذلك في إطار التحرك السريع من جانب المدير الإداري فابيو باراتشي لتعزيز الفريق الذي يدربه المدير الفني الإيطالي أنطونيو كونتي.

وذكر نادي توتنهام في بيان أصدره اليوم الجمعة :"يسعدنا الإعلان عن التعاقد مع ريتشارليسون من إيفرتون، ولا يتبقى سوى تصريح العمل."

وأضاف :"وقع اللاعب البرازيلي الدولي عقدا معنا يستمر حتى عام 2027."

ويتوقع أن يواصل توتنهام نشاطه لتعزيز صفوف الفريق بعناصر جديدة، حيث يتحرك من أجل ضم جيد سبينس لاعب ميدلسسبروه وكليمون لونجليه لاعب برشلونة، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وتجدر الإشارة إلى أن توتنهام تفوق على أرسنال وتشيلسي في المنافسة على ضم ريتشارليسون /25 عاما/.

وسجل ريتشارليسون 53 هدفا في 152 مباراة خاضها مع إيفرتون خلال أربعة أعوام، حيث انضم إلى الفريق في 2018 بعد أن قضى عاما واحدا مع واتفورد.

وكان توتنهام قد توصل إلى اتفاق مع إيفرتون حول قيمة الصفقة أمس الأول الأربعاء ثم خضع اللاعب البرازيلي للفحص الطبي أمس الخميس.

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