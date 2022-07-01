الفيفا يسترجع 92 مليون دولار من أموال مسؤوليه الفاسدين

المصدر: رويترز

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قالت وزارة العدل الأمريكية أمس الخميس إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) سيحصل على 92 مليون دولار أخرى كتعويض عن خسائر تكبدها في قضية فساد كبرى.

وفي أغسطس العام الماضي، قالت الوزارة إن الفيفا سيتلقى 201 مليون دولار كتعويض عن الخسائر.

وتمت مصادرة الأموال من حسابات مصرفية لمسؤولين سابقين متورطين في الفضيحة مثلوا أمام المحاكمة بعد تحقيقات في سنوات من الفساد داخل المؤسسة العالمية.

وقالت وزارة العدل في بيان أمس الخميس "هذا التوزيع الذي يقارب 92 مليون دولار كتعويض عن الخسائر يسلط الضوء على أهمية مصادرة الأصول كأداة حاسمة في مكافحة الفساد".

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