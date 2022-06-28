عودة مظفرة للبطلة السابقة هاليب إلى ويمبلدون

المصدر: رويترز

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عادت سيمونا هاليب المصنفة الأولى على العالم في التنس سابقا إلى ويمبلدون لأول مرة منذ تتويجها باللقب في 2019 وحققت فوزا مبهرا 6-3 و6-2 على التشيكية الخطيرة كارولينا موخوفا اليوم الثلاثاء.

ولم تتمكن اللاعبة الرومانية (30 عاما) من الدفاع عن لقبها في 2020 بعد إلغاء البطولة بسبب وباء كوفيد-19 وحرمتها إصابة بربلة الساق من المشاركة العام الماضي.

لكن أمام موخوفا المصنفة 81 عالميا أظهرت هاليب براعتها وبدت في حالة مثالية لاستعادة اللقب.

وفرضت المصنفة 16، التي هزمت سيرينا وليامز في نهائي 2019، سطوتها على موخوفا التي غابت عن اللعب لفترات طويلة هذا العام بسبب إصابة بالبطن.

وكسرت هاليب الإرسال في الشوط الثالث ومجددا في التاسع لتحصد المجموعة الأولى دون أن تتعرض لنقطة كسر.

وتكرر السيناريو في المجموعة الثانية، وأنقذت موخوفا (25 عاما)، التي بلغت دور الثمانية في ويمبلدون عام 2019 وقبل نهائي أستراليا المفتوحة العام الماضي، نقطتين لكسر الإرسال.

لكن هاليب لم تظهر شفقة واستغلت ثالث نقطة في طريقها لتحقيق الفوز خلال 64 دقيقة.

وشكرت هاليب، التي ستواجه البلجيكية كريستين فليبكنز في الدور المقبل، مدربها باتريك مراد أوغلو، وهو مدرب سيرينا وليامز سابقا، لإحياء مسيرتها.

وقالت "من الرائع العودة إلى هنا بذكريات 2019 وأسعد بالوجود هنا دائما، كنت مفعمة بالعواطف قبل هذه المباراة لكنني سعيدة الآن وأود الاستمتاع بالفوز".

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