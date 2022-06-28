انضمام ماني لبايرن وعودة جويتزه يحافظ على جاذبية البوندسليجا

المصدر: د ب أ

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أعرب نجم كرة القدم الألماني السابق فيليب لام عن اعتقاده بأن الدوري الألماني للعبة (بوندسليجا) سيظل جذابا رغم الرحيل المحتمل للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن بايرن ميونخ.

وأشار لام القائد السابق للمنتخب الألماني (مانشافت) إلى أن قدوم المهاجم السنغالي ساديو ماني من ليفربول الإنجليزي وعودة ماريو جويتزه للعب في الدوري الألماني سيساهم في الحفاظ على جاذبية البوندسليجا.

وأوضح لام الفائز مع المانشافت بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل ، في تصريحات إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) : "هذه هي طبيعة كرة القدم : لاعبون يتركون الدوري وآخرون ينضمون".

وفي إشارة لانتقال ماني إلى بايرن ميونخ ، أضاف لام : "من المهم للغاية انضمام لاعبين رائعين للبوندسليجا. أشعر بالسعادة لانضمام ساديو ماني إلى بايرن حيث كان بإمكان ماني اللعب لأندية أخرى".

وعن عودة جويتزه زميله السابق في بايرن والمنتخب الألماني للعب في البوندسليجا ، قال لام /38 عاما/ : "من الجيد أيضا للبوندسليجا أن نشاهد ماريو جويتزه يلعب في البطولة مجددا".

وأضاف : "أرى أنه من المهم أن تظل بطولة البوندسليجا جذابة. أرى هذه الجاذبية واقعا مع انضمام هذين اللاعبين".



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