هاميلتون يطالب بتدخل بعد تعليق بيكيه العنصري

المصدر: رويترز

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طالب لويس هاميلتون باتخاذ إجراءات لتغيير العقليات التي "عفا عليها الزمن" بعد تعليق عنصري ضده من البرازيلي نيلسن بيكيه بطل العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات ثلاث مرات والذي واجه إدانة شديدة.

وفي مقابلة بالبرازيلية عبر يوتيوب في نوفمبر تشرين الثاني استخدم بيكيه (69 عاما) تعبيرا عنصريا للإشارة إلى البريطاني هاميلتون بطل العالم سبع مرات عند التعليق على حادث اصطدام سائق مرسيدس مع ماكس فرستابن في جائزة بريطانيا الكبرى.

كما قال إن هاميلتون "يلعب بقذارة" خلال هذا الحادث، وترتبط ابنة بيكيه عاطفيا بفرستابن.

وعادت تعليقات بيكيه لتطفو على السطح مع عودة السباق إلى سيلفرستون مطلع الأسبوع.

ورد هاميلتون، الذي نال الجنسية البرازيلية الشرفية مؤخرا وهو السائق الأسود الوحيد في الرياضة، عبر تويتر.

وقال "هذا أكبر من مجرد تعبير لغوي، هذه العقليات القديمة يجب أن تتغير ولا مكان لها في رياضتنا".

وأضاف "كنت محاطا بهذه التصرفات واستهدفتني طيلة حياتي. كان هناك متسع من الوقت للتعلم وحان الوقت لاتخاذ إجراءات".

وأصدر الاتحاد الدولي للسيارات وبطولة العالم فورمولا 1 بيانات تدين العنصرية لكن دون تحديد اسم بيكيه.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الفريق الإعلامي لبيكيه الفائز ببطولة العالم في أعوام 1981 و1983 و1987.

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