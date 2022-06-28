الاتحاد الأسيوي يمدد مهلة تلقي طلبات استضافة كأس آسيا 2023

المصدر: د ب أ

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مدد الاتحاد الأسيوي لكرة القدم مهلة تلقي الرغبات من الاتحادات الوطني الأعضاء فيه بشأن استضافة بطولة كأس آسيا 2023 .

وكشف الاتحاد الأسيوي اليوم الثلاثاء عن تمديد المهلة المخصصة لتلقي الطلبات لتصبح في 15 يوليو المقبل بدلا من 30 يونيو الحالي.

وكان الاتحاد الأسيوي دعا الاتحادات الأعضاء الراغبة في استضافة البطولة في 30 مايو الماضي إلى تقديم رغباتها قبل نهاية يونيو الحالي ، وذلك بعد اعتذار الصين عن عدم الاستمرار في استضافة البطولة بسبب جائحة كورونا.

وبعد انتهاء عملية تلقي الرغبات، ستقدم إدارة الاتحاد الأسيوي تقريرها إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد من أجل الاستقرار على المضيف الجديد للبطولة، التي تقام منتصف العام المقبل.

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