مدرب لوس أنجليس يبدي ارتياحه لانضمام بيل وكيليني لفريقه

المصدر: د ب أ

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أكد المدرب ستيف تشيروندولو المدير الفني لفريق لوس أنجليس إف سي الأمريكي لكرة القدم أنه لا ينتظر أي مشاكل في الفريق بعد التعاقد مع اللاعبين الكبيرين الويلزي جاريث بيل والإيطالي جورجيو كيليني.

وقال تشيرونولو في مقابلة نشرتها مجلة "كيكر" الألمانية الرياضية اليوم الثلاثاء : "تحدثت إليهما (بيل وكيليني) هاتفيا. وكلاهما يتسم بالانفتاح والتواصل والتعاون... إنهما لاعبان كبيران وما زالا يستمتعان بكرة القدم والنجاح فيها. لا يمكن أن تكون هناك ظروف أفضل للتعاون الناجح".

وأشار تشيروندولو /43 عاما/ إلى أن بيل يضع المشاركة مع منتخب ويلز في كأس العالم 2022 بقطر كهدف كبير له. وقال : "شاركت في كأس العالم ثلاث مرات سابقة كلاعب. ولهذا ، قد يمكنني مساعدته".

وأوضح المدرب الأمريكي أن كيليني يرغب في مواصلة اللعب رغم اقترابه من الثامنة والثلاثين من العمر ، وقال : "المدافع الإيطالي كيليني لاعب جماعي متميز ويمكنه التعاون مع لاعبينا كثيرا خاصة في ظل خبرته الخططية الهائلة".

وكان لوس أنجليس إف سي أعلن أمس الأول الاثنين عن التعاقد مع بيل /32 عاما/ مهاجم ريال مدريد الإسباني وذلك بعد أيام من التعاقد مع كيليني في صفقة انتقال حر أيضا.

ويتصدر الفريق جدول مجموعة الغرب في دوري كرة القدم الأمريكي للمحترفين. ويستطيع كل من اللاعبين المشاركة مع الفريق بعد فتح باب الانتقالات في الولايات المتحدة في السابع من يوليو المقبل.

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