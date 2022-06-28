مانشستر يونايتد يقترب من ضم دي يونج

المصدر: د ب أ

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ذكر تقرير إعلامي أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم تقدم في مفاوضاته مع برشلونة بشأن التعاقد مع فرينكي دي يونج.

كان إيريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد الجديد، درب دي يونج /25 عاما/ عندما كان لاعبا في أياكس، ويشعر أنه سيكون جزءا مهما من إعادة تشكيل الفريق الإنجليزي.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن مانشستر يونايتد أحرز تقدما إيجابيا في المفاوضات مع برشلونة وأنه تم الترتيب لصفقة تصل إلى 65 مليون يورو (5ر68 مليون دولار) بالإضافة للحوافز.

مازال بعض الأشياء يجب تسويتها ولكن التعاقد الأول في عهد تين هاج يبدو قاب قوسين أو أدنى.

وكان اهتمام المدرب الهولندي، الذي قاد أول تدريبات مانشستر يونايتد أمس الاثنين، منصبا على التعاقد مع لاعب خط وسط.

وعاني مانشستر يونايتد في التحكم بوسط الملعب وإيجاد التوازن خلال السنوات الأخيرة، بينما قلص الرحيل المجاني لبول بوجوبا ونيمانيا ماتيتش خيارات الفريق.

ويعد الثنائي من بين لاعبين مميزين سيرحلون عن الفريق هذا الصيف، مثل إدينسون كافاي وجيسي لينجارد وخوان ماتيا.

ويسعى مانشستر يونايتد للتعاقد مع لاعبين آخرين، في ظل رحيل لاعبين عن الفريق مثل الحارس البديل ديان هندرسون الذي سينتقل لنوتينجهام فورست على سبيل الإعارة.

في الوقت نفسه، وقع اللاعب الشاب زيدان إقبال على عقد جديد معدل مع النادي.

ولعب إقبال أول مباراة له مع الفريق في كانون الأول/ديسمبر بدوري أبطال أوروبا أمام يانج بويز، ووقع على عقد حتى حزيران/يونيو 2025 مع خيار إضافة عام آخر.

وكتب اللاعب البالغ من العمر 19 عاما على "تويتر" :" سعيد لتمديد بقائي مع هذا النادي الرائع. الحمد لله".

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