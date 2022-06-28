فرناندينيو السيتي يعود إلى أتليتيكو بارانينسي البرازيلي

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

انضم فرناندينيو لاعب مانشستر سيتي السابق إلى أتليتيكو بارانينسي المنافس في الدوري البرازيلي لكرة القدم، ليعود اللاعب البالغ عمره 37 عاما إلى النادي الذي استهل مسيرته معه.

وكتب أتليتيكو بارانينسي في حسابه في تويتر بعد توقيع اللاعب لمدة عامين ليعود للفريق بعد 17 عاما "مرحبا بعودتك يا فرناندينيو".

وأبلغ لاعب سيتي السابق مؤتمرا صحفيا "كانت لدي العديد من العروض من أندية مختلفة من البرازيل وخارجها. لكن القرار الأنسب كان العودة إلى بيتي ومحاولة تقديم أفضل ما لدي مع أتليتيكو". "أنا أحقق رغبة شخصية، وحلمي بارتداء قميص أتليتيكو مرة أخرى، والقول إنني لعبت في ثلاثة أندية فقط في مسيرتي من بينهم فريقان في أوروبا وفريق في البرازيل".

وقاد فرناندينيو سيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي أربع مرات من بينها الموسم المنصرم منذ انضمامه قادما من شاختار دونيتسك في 2013، وتحدث في أبريل نيسان عن رغبته في الاعتزال.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز