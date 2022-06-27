بيل يستكمل انتقاله إلى لوس أنجليس بعقد لعام واحد

المصدر: رويترز

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أعلن لوس أنجليس إف.سي الأمريكي اليوم الاثنين أنه استكمل إجراءات التعاقد مع جاريث بيل مهاجم ويلز بعقد لمدة 12 شهرًا، مع وجود خيار التمديد لعام آخر، بعد رحيله عن ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا.

وسينضم اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا في صفقة مجانية بعدما سبق أن انتقل من توتنهام هوتسبير إلى ريال مدريد في 2013 مقابل 100 مليون يورو (105.84 مليون دولار).

وقال بيل في بيان على موقع لوس أنجليس على الإنترنت "أنا متحمس للغاية لهذا الانتقال إلى لوس أنجليس إف.سي".

وأضاف "هذا المكان المناسب لي ولعائلتي والوقت المناسب في مسيرتي، ولا أستطيع الانتظار لبدء العمل مع الفريق والاستعداد للفوز بالمزيد من الألقاب في لوس أنجليس".

واستمتع بيل بفترة حافلة بالألقاب مع ريال، حيث نال ثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات، وكأس العالم للأندية في ثلاث مناسبات وكأس ملك إسبانيا مرة واحدة، رغم غيابه كثيرا بسبب الإصابات.

ومن المرجح أن يتذكر كثيرون بيل بأنه سجل هدفين، منها هدف من ركلة خلفية مذهلة، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 أمام ليفربول وأيضًا لأنه سجل هدفا رائعا أمام برشلونة في نهائي كأس الملك 2014.

لكن بيل تعرض لانتقادات عنيفة من وسائل الإعلام الإسبانية بعد أن غاب عن خسارة ريال مدريد 4-صفر على أرضه أمام برشلونة في مارس آذار قبل ظهوره مباشرة مع منتخب ويلز، كما تعرض لسخرية من بعض المشجعين خلال مباراة بالدوري الإسباني في أبريل نيسان.

وقاد بيل ويلز للتأهل إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ 1958 عندما فاز منتخب بلاده بهدف دون رد على أوكرانيا في مواجهة فاصلة في كارديف هذا الشهر.

وفي لوس أنجليس، سيلتحق بيل بالمدافع الإيطالي المخضرم جيورجيو كيليني الذي انضم للنادي الأمريكي هذا الشهر بعد رحيله من يوفنتوس.



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