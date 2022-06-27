مونبلييه الفرنسي يضم الدولي التونسي وهبي الخزري

المصدر: د ب أ

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أعلن رئيس نادي مونبلييه الفرنسي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن ضم اللاعب الدولي التونسي وهبي الخزري قادما من سانت اتيان الذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية.

وقال رئيس النادي لورون نيكولين في مؤتمر صحفي اليوم إن الخزري وصل إلى المدينة وهو بصدد إجراء الاختبار الطبي قبل إتمام إجراءات الانضمام مساء اليوم أو غدا.

وتابع في تصريحه "نبحث عن لاعبين أو ثلاثة آخرين من أجل المدرب، المدرب يريد لاعبين ونحن نفعل ذلك، يكون الأمر أسهل عندما يكون اللاعبون في وضع حر".

و أصبح الخزري (31 عام) ثاني لاعب من سانت اتيان ينضم في فترة الانتقالات الصيفية إلى مونبلييه بعد اللاعب المهاجم أرنود نوردين.

وقدم الخزري مستوى لافتا مع سانت إتيان في الموسم المنقضي وسجل عشرة أهداف في 33 مباراة شارك فيها كما ساهم في تأهل منتخب تونس إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية على التوالي بعد مونديال روسيا 2018، وهي المشاركة السادسة في تاريخ تونس.





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