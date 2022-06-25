فورست يتعاقد مع المهاجم النيجيري أونيي في صفقة قياسية

المصدر: رويترز

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أكد نادي نوتنجهام فورست الصاعد حديثا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت إنه ضم إلى صفوفه المهاجم النيجيري الدولي تايو أونيي (24 عاما) لاعب أونيون برلين الألماني بناء على عقد لمدة خمسة أعوام.

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن الصفقة كلفت فورست مبلغا قياسيا على مستوى النادي وصل ِإلى 17 مليون جنيه إسترليني (20.85 مليون دولار).

وهذه هي أول صفقة يبرمها نوتنجهام فورست منذ فوزه في الشهر الماضي على هدرسفيلد تاون في ملحق الصعود وضمانه العودة إلى الدوري الممتاز الإنجليزي.

وقال أونيي "كنت دوما أحلم باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز كما تحدثت إلى ستيف كوبر (مدرب فورست) عن طموحاتنا وعن فورست وتاريخه العظيم. أود أن أكون جزءا من هذا النادي".

ولعب أونيي دورا محوريا في مسيرة أونيون برلين في الموسم الماضي إذا أحرز له 20 هدفا في 43 مباراة في جميع المنافسات بينما احتل الفريق المركز الخامس بين فرق دوري الدرجة الأولى الألماني وضمن المنافسة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وسبق لأونيي اللعب في صفوف ليفربول الإنجليزي ما بين 2015 و2021 لكنه لم يشارك في أي مباراة مع الفريق الأول وأعير غير مرة خلال هذه الفترة.



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