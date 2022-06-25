إنجلترا تسحق هولندا في مباراة ودية نسائية

المصدر: رويترز

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قال مارك بارسونز مدرب منتخب هولندا لكرة القدم النسائية إن المنتخب الإنجليزي مرشح للفوز بلقب البطولة الأوروبية المقبلة بالنظر لقوة الفريق وقوة الدوري المحلي ودعم الجمهور المحلي.

وسحق المنتخب النسائي الإنجليزي نظيره الهولندي 5-1 في مباراة ودية أمس الجمعة بعد أن أحرزت البديلة بيث ميد هدفين خلال الشوط الثاني الذي سيطر خلاله الفريق الإنجليزي تماما.

وقال بارسونز للصحفيين بعد المباراة "ستكون إنجلترا المرشحة للفوز باللقب في البطولة الأوروبية.

"السبب في ذلك يعود إلى نوعية اللاعبات والجمهور المحلي والإمكانات المتوفرة في الدوري النسائي الممتاز والعمل الذي تقوم به الأندية. بفضل كل هذه العوامل يصعب عدم ترشيح إنجلترا للتتويج".

كما أشار بارسونز إلى أهمية دور مدربة إنجلترا الهولندية سارينا فيخمان ومساعدها أريان فورينك اللذين كانا ضمن الطاقم الفني للمنتخب الهولندي عند فوزه باللقب الأوروبي في 2017.

وأضاف بارسونز "أعتقد أن المنافسين الذين شاهدوا أخر 30 دقيقة يشعرون بالقلق. فهناك مدربة متميزة جدا جدا سبق لها الفوز باللقب. أريان وسارينا يلعبان دورا كبيرا".

وسبق لمنتخب إنجلترا الخسارة مرتين في نهائي البطولة الأوروبية وسيبدأ مسيرته في النسخة المقبلة في ملعب أولد ترافورد في مواجهة النمسا في السادس من يوليو المقبل قبل أن يواجه النرويج وأيرلندا الشمالية.

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