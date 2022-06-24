روني يترك تدريب ديربي كاونتي الانجليزي

المصدر: رويترز

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قال ديربي كاونتي المنافس في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة إن وين روني مهاجم مانشستر يونايتد السابق استقال من منصبه كمدرب للفريق منهيا فترة مضطربة استمرت 17 شهرا عانى خلالها فريقه من مشاكل مالية وهبط إلى الدرجة الثالثة.

وحصل ديربي على خصمين منفصلين للنقاط باجمالي 21 نقطة بسبب تدخل الإدارة في شؤون الفريق وخرق القواعد المالية الموسم الماضي، مما أدى في النهاية لانزاله من دوري الدرجة الثانية.

وقال ديربي في بيان "أبلغ وين روني نادي ديربي كاونتي لكرة القدم اليوم أنه يرغب في إعفائه من مهامه كمدرب للفريق وذلك على الفور".

وتعثر الاستحواذ المقترح من رجل الأعمال الأمريكي كريس كيرشنر على النادي خلال الشهر الحالي بعد أن فشل في الوفاء بالموعد النهائي لرابطة الدوري الإنجليزي لإكمال عملية الشراء.

وقال روني "التقيت اليوم بممثلي الإدارة لإبلاغهم بقراري أن الوقت قد حان لمغادرة النادي. ولإنصافهم، حاولوا بشدة تغيير قراري لكن رأيي كان حسما.

"كان الوقت الذي أمضيته في النادي مليئا بالمشاعر، سواء كلحظات فرح أو حزن، لكن يجب أن أقول إنني استمتعت بالتحدي".

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