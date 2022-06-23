موعد قمة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

المصدر: رويترز

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يلتقي ريال مدريد حامل اللقب مع غريمه الأزلي برشلونة في 16 أكتوبر في سانتياجو برنابيو في أول قمة رسمية بينهما بالموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم 2022-2023 بعد الإعلان عن جدول المسابقة اليوم الخميس.

ويحل ريال ضيفا على برشلونة في كامب نو يوم 19 مارس.

ويبدأ بطل أوروبا الدفاع عن لقبه المحلي حين يزور ألميريا الصاعد للأضواء في الأسبوع الذي يبدأ في 14 أغسطس، بينما يستضيف برشلونة فريق رايو فايكانو.

ومن المتوقع أن يتوقف نشاط المسابقة في منتصف نوفمبر بسبب كأس العالم في قطر

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