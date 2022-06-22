إسبانيا تعلن التراجع عن طلب استضافة أولمبياد 2030 الشتوي

المصدر: د ب أ

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أعلنت اللجنة الأولمبية الإسبانية اليوم الثلاثاء أنها تراجعت عن طلب الاستضافة المشتركة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2030 .

وأوضحت اللجنة أن المسؤولين في كتالونيا وأرجون لم يتوصلوا إلى اتفاق مع مسؤولي إقليم البيرينيه حول طلب التنظيم المشترك للأولمبياد الشتوي.

وأعلن أليخاندرو بلانكو رئيس اللجنة الأولمبية الإسبانية في تصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء أنه لن يجرى التقدم بطلب استضافة أولمبياد 2030 الشتوي للجنة الأولمبية الدولية.

وأضاف :"لا نستطيع تقديم مشروع أولمبي"، موضحا أنه لم يجر التوصل إلى اتفاق مع مسؤولي إقليم البيرينيه الفرنسي الواقع شمال شرق إسبانيا.

وذكرت تقارير إعلامية أنه كانت هناك خلافات حول خطط توزيع المنافسات على مواقع استضافة الألعاب التي كانت مقترحة.

ومن المفترض أن تقام النسخة السادسة والعشرين من الأولمبياد الشتوي بين الثامن و24 من فبراير 2030 .

وكشف توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، أنه إلى جانب إسبانيا، كانت اليابان وأمريكا والأرجنتين وجورجيا قد أبدت رغبة في استضافة الدورة.

ومن المتوقع أن تتخذ اللجنة الأولمبية الدولية قرارها بشأن استضافة أولمبياد 2030 الشتوي في العام المقبل.

وتقام النسخة الـ 25 من الأولمبياد الشتوي بين السادس و22 من فبراير 2026 في ميلان وكورتينا دامبيدزو بإيطاليا.



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