أرسنال يتعاقد مع فييرا لاعب وسط بورتو

المصدر: رويترز

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أعلن نادي أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء أنه أكمل التعاقد مع لاعب الوسط المهاجم فابيو فييرا من بورتو البرتغالي في عقد طويل الأمد.

وقال بورتو الأسبوع الماضي إنه اتفق على صفقة بقيمة 40 مليون يورو (42.11 مليون دولار) مع أرسنال لانتقال فييرا.

وأضاف بورتو أن أرسنال سيدفع 35 مليون يورو من حيث المبدأ مع وجود خمسة ملايين أخرى ستدفع اعتمادا على تحقيق فييرا لأهداف معينة مع النادي اللندني.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 22 عاما سبعة أهداف وارسل 16 تمريرة حاسمة في 39 مباراة بجميع المسابقات الموسم الماضي، حيث فاز بورتو بثنائية الدوري والكأس. كما مثل البرتغال على صعيد منتخب تحت 21 عاما، وسجل 13 هدفا في 21 مباراة.

وقال ميكل أرتيتا مدرب ارسنال في بيان "فابيو لاعب مبدع للغاية وسيجلب معه مستويات مرتفعة من الأداء وسيضيف تنوعا لأدائنا الهجومي".

ويأتي انضمام فييرا عقب انضمام المهاجم البرازيلي ماركينيوس والحارس الأمريكي مات تورنر إلى أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية.

واحتل أرسنال المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي وخسر المقعد الأخير المؤهل لدوري أبطال أوروبا مباشرة لصالح غريمه اللندني توتنهام هوتسبير.

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