إنزاغي باقٍ مدرباً لإنتر ميلان حتى 2024

المصدر: رويترز

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ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن سيموني إنزاغي؛ مدرب إنتر ميلان، سيمدد عقده حتى 2024 رغم الإخفاق في الاحتفاظ بلقب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، والذي توج به الغريم ميلان.

وتولى إنزاغي (46 عاما) تدريب الإنتر في الموسم الماضي وحقق معه لقبي كأس إيطاليا والسوبر المحلية.

وتكهنت صحيفة جازيتا ديلو سبورت بأن الإعلان عن تمديد عقد المدرب قد يكون اليوم الثلاثاء.

ورغم التتويج بلقبين ساد شعور بالإحباط بعد أن فرط الإنتر في صدارة الدوري في الجولات الأخيرة ليحسم ميلان اللقب في اليوم الأخير بفارق نقطتين عن جاره.

واكتسب سيموني، شقيق فيليبو إنزاغي مهاجم ومدرب ميلان السابق، سمعة طيبة في إيطاليا بعد أن قاد لاتسيو للفوز بكأس إيطاليا وبكأس السوبر المحلية مرتين قبل أن يخلف أنطونيو كونتي في إنتر.

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