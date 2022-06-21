غيغز يستقيل من تدريب منتخب ويلز

المصدر: رويترز

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أعلن رايان غيغز أمس الاثنين استقالته من تدريب منتخب ويلز لكرة القدم.

وينتظر جناح مانشستر يونايتد السابق المحاكمة بعد اتهامه بإلحاق أضرار جسدية والاعتداء بالضرب والسلوك القهري ضد صديقته السابقة وشقيقتها.

وأصر غيغز على أنه غير مذنب في جميع التهم الموجهة إليه ودفع كفالة للبقاء خارج السجن.

وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة في مانشستر في 24 يناير الماضي لكنها تأجلت إلى الثامن من أغسطس، مما دفع غيغز (48 عاما) لاتخاذ قراره بالاستقالة من منصبه الآن.

وقال غيغز في بيان "بعد الكثير من الدراسة، استقيل من منصبي كمدرب للمنتخب الوطني لويلز للرجال بأثر فوري". "لقد كان شرفا لي تدريب منتخب بلادي، لكن من الصواب أن يستعد اتحاد ويلز لكرة القدم والجهاز الفني واللاعبون لبطولة (كأس العالم) بشكل واضح تماما وبدون تكهنات حول منصب مدرب المنتخب".

وأضاف "لم تتأجل القضية بسبب خطأ أحد. لا أريد أن تتأثر استعدادات البلاد لكأس العالم أو تتعرض للخطر بأي شكل من الأشكال من خلال الاهتمام المستمر بهذه القضية".

واستقال غيغز مؤقتا من منصبه كمدرب ويلز في نوفمبر 2020، حيث قاد روبرت بيدغ الفريق إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ 1958 في وقت سابق من هذا الشهر بعد الفوز في مواجهة فاصلة على أوكرانيا.

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