كيريوس أول لاعب ينضم لوكالة رياضية جديدة تملكها أوساكا

المصدر: رويترز

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أصبح الأسترالي نيك كيريوس أول لاعب ينضم إلى إيفولف، الوكالة الرياضية الجديدة التي شاركت في تأسيسها نعومي أوساكا الحائزة على أربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى للتنس.

وانفصلت أوساكا عن (إي.إم.جي) الشهر الماضي لإطلاق إيفولف مع الوكيل الشهير ستيوارت دوجيد.

وتصف إيفولف نفسها بأنها وكالة متعددة الأوجه تركز على الشراكة مع العلامات التجارية والاستثمار وتأسيس أعمال مملوكة للرياضيين والعمل الخيري.

وقالت أوساكا لموقع "بوردروم" على الإنترنت والمتخصص في الاقتصاد الرياضي "يجسد كيريوس نوعية الرياضيين الذين نريد العمل معهم في إيفولف.

"لديه أسلوب وشغف وشخصية لا مثيل لها لدى أي لاعب في الرياضة. نعد بعض الأشياء الكبيرة له، فريدة ورائدة للغاية."

ووصف دوجيد كيريوس اللاعب المثير للجدل بأنه اللاعب الأكثر موهبة ومتعة في منافسات التنس.

ويمثل المصنف 45 عالميا أحد أكثر مصادر الإثارة في اللعبة بفضل الطبيعة غير المتوقعة لمبارياته.

في حين أن الأسترالي الموهوب للغاية غالبا ما يفاجئ منافسيه بمجموعة من الضربات الخادعة المذهلة،

وغالبا ما سيطرت تصرفاته في الملعب وخلافاته مع الحكام على الأخبار.

وفاز كيريوس البالغ من العمر 27 عاما بلقب الزوجي في بطولة أستراليا المفتوحة في يناير كانون الثاني الماضي. وتوج بستة ألقاب في الفردي في البطولات التابعة لاتحاد لاعبي التنس المحترفين.



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