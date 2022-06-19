أنس جابر تحرز لقب دورة برلين للتنس

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أحرزت النجمة التونسية للتنس أنس جابر لقب دورة برلين للتنس التي تقام على الأراضي العشبية بفوزها اليوم الأحد على السويسرية بليندا بنسيتش بمجموعتين لصفر.

وفازت جابر 6 / 3 و2 / 1 بعدما اضطرت اللاعبة السويسيرية للانسحاب بعد 11 دقيقة من اللعب في المجموعة الثانية بسبب إصابة في قدمها.

وثأرت جابر المصنفة رابعة عالميا من خسارتها لنهائي دورة تشارلستون الأمريكية لهذا العام ضد بنسيتش بالذات بمجموعتين لمجموعة 1 / 6 و7 / 5 و4 / 6.

وهذا اللقب الثاني لجابر هذا العام بعد فوزها بدورة مدريد ويأتي تعويضا عن خروجها المخيب من دورة رولان جاروس من الدور الأول.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز