ميدفيديف يصعد لنهائي بطولة هاله للتنس

المصدر: د ب أ

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تغلب الروسي دانييل ميدفيديف على الألماني أوسكار أوتي، اليوم السبت في الدور قبل النهائي من بطولة هاله المفتوحة للتنس، التي تقام على الملاعب العشبية.

واستطاع اللاعب الروسي، الذي لن يسمح له بالمشاركة في بطولة ويمبلدون، إحدى البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام)، بسبب غزو بلاده على أوكرانيا، أن ينهي المباراة في ساعة و39 دقيقة.

وفي المباراة النهائية التي ستقام غدا الأحد، سيلتقي ميدفيديف، مع الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الثانية التي تجمع بين نيك كيريوس وهوبرت هوركاش.



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