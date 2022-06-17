أفضل لاعبة في العالم .. مارتنز تترك برشلونة وتنتقل إلى سان جيرمان

المصدر: رويترز

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أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الجمعة تعاقده مع الهولندية ليكي مارتنز، أفضل لاعبة كرة قدم في العالم سابقا، لمدة ثلاث سنوات بعد مغادرة برشلونة.

وانضمت مارتنز (29 عاما) إلى سان جيرمان في صفقة مجانية بعد انتهاء عقدها مع برشلونة هذا الشهر. وأكدت رحيلها عبر تطبيق انستجرام في وقت سابق قائلة إن "الوقت حان لخوض مغامرة أخرى".

وفازت بلقب الدوري الإسباني ثلاث مرات متتالية مع برشلونة المهيمن على المسابقة بجانب دوري أبطال أوروبا للسيدات في 2021 واحتلال وصافة البطولة القارية مرتين.

وكتبت "بعد خمس سنوات جميلة في ناد رائع ومدينة خلابة، قررت الانفصال عن النادي وبدء مغامرة جديدة".

وأضافت "أتيت إلى برشلونة في وقت كان يطمح فيه النادي لقيادة العالم في كرة القدم للسيدات واجتهدنا واعتقد أننا حققنا الأهداف المنشودة قبل خمس سنوات.

"الفوز بدوري أبطال أوروبا المحطة الأبرز بالتأكيد وكذلك جائزة أفضل لاعبة في العالم من الفيفا (في 2017) بصفتي لاعبة في برشلونة".

وساعدت مارتنز هولندا في التتويج ببطولة أوروبا في 2017 واختيرت أفضل لاعبة في البطولة وكذلك أفضل لاعبة في أوروبا في نفس العام.



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