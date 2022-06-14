ماتيتش يعود للعمل مع مورينيو وينضم لروما

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

انضم الصربي نيمانيا ماتيتش إلى روما لمدة عام واحد اليوم الثلاثاء بعد فترة ناجحة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي ومانشستر يونايتد، ليعود للعمل مرة أخرى مع المدرب جوزيه مورينيو.

وكان لاعب الوسط البالغ من العمر 33 عامًا، والفائز مرتين بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، قد انضم إلى يونايتد قادما من تشيلسي في 2017 ليعمل مع مورينيو للمرة الثانية.

وسبق لماتيتش لاعب الوسط المدافع أيضا المران تحت قيادة مورينيو عندما أحرز تشيلسي لقب الدوري الإنجليزي في موسم 2014-2015.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز