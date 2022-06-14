كرواتيا تنهي آمال فرنسا في بلوغ قبل نهائي دوري الأمم

المصدر: رويترز

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انتهت آمال فرنسا حاملة اللقب في بلوغ الدور قبل النهائي بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بعد خسارتها 1-صفر أمام ضيفتها كرواتيا الاثنين لتفشل في تحقيق أي انتصار في النسخة الحالية حتى الآن.

وتتذيل بطلة العالم، التي خسرت مرتين وتعادلت في مثلهما، المجموعة الأولى بنقطتين متأخرة بخمس نقاط عن كرواتيا التي انتصرت بفضل ركلة جزاء مبكرة من لوكا مودريتش.

وتغلبت الدنمارك 2-صفر على النمسا لتتقدم للصدارة بتسع نقاط ولا يمكن لفرنسا بلوغ هذا الرصيد كما أنها تواجه خطر الهبوط إلى المستوى الثاني.

وتحتل النمسا المركز الثالث بأربع نقاط.

وأدخل ديدييه ديشان مدرب فرنسا تغييرات مرة أخرى على تشكيلته لإراحة اللاعبين في نهاية الموسم، ولم يستطع إشراك أفضل تشكيلة خلال المباريات الأربع التي اقيمت كلها هذا الشهر.

وافتقرت فرنسا للإبداع في خسارتها أمام الدنمارك بالإضافة إلى التعادل مع كرواتيا والنمسا قبل الهزيمة أمام فريق انتصرت عليه قبل أربعة أعوام في نهائي كأس العالم في روسيا.

ونفذ مودريتش ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة الخامسة بعد تدخل إبراهيما كوناتي على أنتي بوديمير ليرفع رصيده إلى 22 هدفا في 152 مباراة مع كرواتيا.

وأهدر كيليان مبابي فرصتين لفرنسا، فيما كان يوسيب بريكالو قريبا من تعزيز تفوق كرواتيا في الدقيقة 17.

وأجرى ديشان تغييرين في بداية الشوط الثاني إذ أشرك أورليان تشواميني وبنجامين بافارد بدلا من أبوبكر كمارا وجول كوندي.

وعاد مبابي ليهدر فرصتين مرة أخرى حيث أنقذ إيفيتسا إيفوشيتش مرماه بسهولة.

وشارك أنطوان جريزمان بدلا من ماتيو الغندوزي لكن دون فائدة لفرنسا التي فشلت في هز الشباك لأول مرة بعد 23 مباراة.

وقال ديشان "كان شهرا صعبا فيما يتعلق بالنتائج. لم نملك الحيوية والقوة أمام فرق كانت لديها حيوية وطاقة أكبر.

"فقدنا الثقة بالنفس بمرور الوقت لكننا افتقرنا للحيوية أكثر. من الصعب للغاية أن تخوض كل هذه المباراة".

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