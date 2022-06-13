نيجيريا تقسو على ساو تومي وبرنسيبي بعشرة أهداف

المصدر: د ب أ

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قسا المنتخب النيجيري على مضيفه ساو تومي وبرنسيبي عندما تغلب عليه بعشرة أهداف نظيفة بينها سوبر هاتريك لمهاجم نابولي الإيطالي فيكتور أوسيمهن الإثنين في مدينة أغادير المغربية، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ضمن تصفيات أمم إفريقيا لكرة القدم المقررة نهائياتها في ساحل العاج العام المقبل.

وسجل أوسيمهن رباعيته في الدقائق 9 و48 و65 و84، وصنع الهدف الثاني لمهاجم نانت الفرنسي موزيس سايمون (28).

وسجل مهاجم لوريان الفرنسي تيريم موفي ثنائية في الدقيقتين 43 و60، وأضاف لاعب وسط ستوك سيتي الإنجليزي بيتر إيتيبو (55) ومهاجم ليستر سيتي الإنجليزي أديمولا لوكمان (63) ومهاجم واتفورد الإنجليزي إيمانويل دينيس (90+2 من ركلة جزاء) الأهداف الأخرى.

وهو الفوز الثاني على التوالي لنيجيريا بعد الأول على سيراليون 2-1 في الجولة الأولى فانفردت بالصدارة مؤقتا برصيد ست نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام شريكتها السابقة غينيا بيساو التي تلتقي لاحقا مع مع سيراليون.

في المقابل، منيت ساو تومي بخسارتها الثانية بعد الاولى امام مضيفتها غينيا بيساو 1-5.



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