إسبانيا تلدغ التشيك بثنائية.. وسويسرا تسقط البرتغال بهدف في دوري الأمم

المصدر: د ب أ

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اقتنص منتخب إسبانيا صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية في المستوى الأول من مرحلة المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، وذلك عقب فوزه الثمين 2 / صفر على ضيفه منتخب التشيك، في الجولة الرابعة للمجموعة، التي شهدت أيضا فوز سويسرا على ضيفتها البرتغال 1 / صفر.

وارتفع رصيد منتخب إسبانيا إلى 8 نقاط على قمة ترتيب المجموعة، بفارق نقطة أمام منتخب البرتغال، الذي تراجع للمركز الثاني، في حين بقي منتخب التشيك في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما ظل منتخب سويسرا في قاع الترتيب، رغم فوزه الليلة، برصيد 3 نقاط.

وعلى ملعب (لوس روزالاليدا) بمدينة ملقة الإسبانية، افتتح كارلوس سولر التسجيل لمنتخب إسبانيا في الدقيقة 24، قبل أن يضيف بابلو سارابيا الهدف الثاني في الدقيقة 75.

وفي ملعب (جنيف)، تقمص هاريس سيفيروفيتش دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف منتخب سويسرا الوحيد في الثواني الأولى من عمر اللقاء، ليحاول منتخب البرتغال إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من المباراة، ولكن دون جدوى، ليتلقى خسارته الأولى في المجموعة.

يذكر أن متصدر المجموعة سوف يتأهل إلى الدور قبل النهائي للبطولة القارية، الذي يجرى في العام المقبل، في حين يهبط متذيل الترتيب إلى المستوى الثاني في النسخة المقبلة للمسابقة.

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