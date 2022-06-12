التونسي مهدي النفطي يتولى تدريب ليفانتي الإسباني

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي ليفانتي الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد، أنه تعاقد مع التونسي الدولي السابق مهدي النفطي لتولي تدريب الفريق في الموسم المقبل.

وأشار النادي إلى أن عقد النفطي مع النادي يتضمن بندا يتيح له الاستمرار في تدريب الفريق لموسمين آخرين ،حال نجح في قيادته للعودة إلى دوري الدرجة الأولى نهاية الموسم المقبل.

وكان النفطي تولى تدريب ليجانيس الإسباني منذ نوفمبر الماضي ، وحتى أعلن النادي هذا الأسبوع أنه لن يستمر مديرا فنيا للفريق.

ويقدم ليفانتي مدربه الجديد النفطي إلى وسائل الإعلان غدا الاثنين ، حسبما أفادت وكالة أنباء "أوروبا برس" اليوم الأحد.

وخلال مسيرته كلاعب ، توج النفطي مع المنتخب التونسي بلقب كأس الأمم الأفريقية 2004 كما شارك مع الفريق في كأس العالم 2006 بألمانيا.

ولعب النفطي لأندية تولوز الفرنسي وريسينج سانتاندر الإسباني وبرمنجهام سيتي الإنجليزيوآريس دي ثيسالونيكي اليوناني وريال بلد الوليد ومورسية وقادش الإسبانية.

وبدأ النفطي مسيرته التدريبية من خلال فريق ماربيلا الإسباني في موسم 2016 / 2017 ثم تولى تدريب فريق ميريدا الإسباني مرتين في موسم 2017 / 2018 كما تولى تدريب فرق ديبورتيفو بادوز ولوجو الإسبانيين والنجم الساحلي التونسي

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز