هالاند يقود النرويج لفوز مثير على السويد بدوري الأمم الأوروبي

المصدر: د ب أ

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قاد إيرلنج هالاند المنتخب النرويجي لفوز مثير على ضيفه السويدي 3 /2 اليوم الأحد، في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الرابعة للمستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبي لكرة القدم.

وسجل هالاند النجم الجديد لمانشستر سيتي الإنجليزي، الهدفين الأول والثاني للمنتخب النرويجي، حيث جاء الهدف الأول في الدقيقة العاشرة ثم أضاف الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 54.

ورد إيميل فورسبيرج بهدف للمنتخب السويدي في الدقيقة 62 ثم أحرز ألكسندر سورلوث الهدف الثالث للنرويج في الدقيقة 77، وفي الوقت بدل الضائع للمباراة أحرز فيكتور جيوكيرس الهدف الثاني للسويد.

ورفع منتخب النرويج رصيده إلى عشر نقاط في الصدارة، وتوقف رصيد السويد عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

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