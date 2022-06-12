بريتيني يهزم موراي ويحرز لقب بطولة شتوتجارت للتنس

المصدر: رويترز

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أحرز ماتيو بريتيني لقب بطولة شتوتجارت المفتوحة للتنس للمرة الثانية بعد فوزه على آندي موراي 6-4 و5-7 و6-3 اليوم الأحد ليحرم اللاعب الأسكتلندي من لقبه الأول على الأراضي العشبية منذ ست سنوات.

وكان بريتيني المصنف الثاني، الذي غاب عن موسم البطولات على الملاعب الرملية بعد أن خضع لجراحة في يده في مارس آذار، يخوض بطولته الأولى منذ إنديان ويلز، وانتصر بعد أن عانى موراي من مشكلات في المجموعة الحاسمة.

ولم يكن موراي، الذي خضع لأكثر من جراحة في الفخذ واقترب من إنهاء مسيرته الاحترافية، يتحرك بشكل جيد مع استمرار المباراة.

ورغم أن موراي أنقذ أول نقطة لحسم المباراة، فإنه كان يؤجل فقط فوز بريتيني الذي تحقق بعد غضون ساعتين و40 دقيقة من اللعب.

وقال بريتيني "إنه شعور لا يصدق، (الفوز باللقب) كان آخر شيء تخيلته عندما جئت إلى هنا".

وأضاف "أعود من إصابة من هذا القبيل، وبعد أول جراحة في حياتي ثم أفوز بالبطولة دون أن أقدم أفضل مستوياتي في الدور الأول، فلذا لدي المزيد من المشاعر الاستثنائية".

وكسر بريتيني إرسال موراي بشكل مبكر ليتقدم 2-1 وحافظ على ذلك مع امتلاك ضربات إرسال قوية، قبل أن يفوز بأول مجموعة.

ولم يكن موراي، الذي تغلب على نيك كيريوس في مباراة مثيرة في الدور قبل النهائي، في أفضل حالاته وكان محبطا بعد أول مجموعة.

لكن اللاعب الأسكتلندي البالغ من العمر 35 عامًا تحسن مستواه في المجموعة الثانية، وبعد أن منع بريتيني من كسر إرساله، نجح في التقدم 5-4، ثم فاز بالمجموعة ليدرك التعادل.

لكن موراي تعرض لكسر إرساله في وقت مبكر من المجموعة الثالثة وكان بحاجة إلى استدعاء الطبيب في مناسبتين للخضوع للعلاج في فخذيه مما أثر بشكل سلبي على حركته.

وقال بريتيني "مبروك لآندي على هذه البطولة الرائعة. لم تكن هذه الطريقة التي أردنا بها إنهاء المباراة، بالطبع إنه مصاب. يمكنك متابعة ذلك وأنا أشعر بالأسف من أجله".

وهنأ موراي منافسه بعد حصد اللقب وقال "لقد عاد لتوه من جراحة ولم يكن الأمر سهلا أبدا. لقد لعب بشكل جيد جدا اليوم واستحق الفوز".

وكان موراي قد حصد لقبه الأخير على الملاعب العشبية، عندما فاز ببطولة ويمبلدون في 2016.



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