لابورتا: برشلونة قريب من تمديد عقد جافي

المصدر: د ب أ

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أكد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم إنه واثق من بقاء اللاعب الشاب جافي مع الفريق.

وقدم جافي أداء رائعا مع برشلونة في الموسم المنقضي حيث شارك كأساسي في 36 مباراة مع الفريق كما أنه شارك في 47 بشكل عام.

وبالهدف الذي سجله في مرمى المنتخب التشيكي الأسبوع الماضي، أصبح جافي أصغر لاعب يسجل أهدافا للمنتخب الإسباني، ليأخذ الرقم القياسي من زميله بالفريق أنسوماني فاتي.

ولكن يتبقى في عقد جافي مع برشلونة 12 شهرا فقط، مما يعني أنه يتعين على برشلونة العمل بشكل أسرع لتمديد تعاقده.

وقال لابورتا :"نشعر بالتفاؤل، لأننا نريد بقاء جافي في برشلونة".

وأضاف "نحن متحمسون للغاية بشأن بقائه. إنه نتاج أكاديميتنا. ما نعلمه، أن اللاعب ووكيله يريدان أيضا البقاء في برشلونة".

وأكد :" نحن قريبون للغاية من التوصل لاتفاق".

ولكن لم يكن لدى لابورتا مثل هذه الأنباء الإيجابية بشأن مستقبل عثمان ديمبلي الذي انتهى تعاقده، والذي كان في وقت من الأوقات أغلى صفقات النادي عندما تم التعاقد معه مقابل 105 ملايين يورو (111 مليون دولار).

وقال رئيس برشلونة :"ديمبلي لديه عرض لكي يبقى، ولكن لا توجد لدينا أي أنباء تفيد بموافقته. لم نحصل على رد منه".



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