القبض على كرازور لاعب شتوتجارت في إيبيزا

المصدر: د ب أ

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أعلن نادي شتوتجارت الألماني لكرة القدم، إلقاء القبض على لاعبه أكتان كرازور، خلال العطلة التي يقضيها في جزيرة إيبيزا الإسبانية.

وأفاد شتوتجارت في بيان له عن تواصله مع محاميي اللاعب الذي نفى قيامه بأي عمل إجرامي.

ولم يكشف شتوتجارت عن التهمة الموجهة إلى كرازور، مشيرا إلى أنه لن يعلق على الأمر.

وقالت شرطة إيبيزا في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه تم القبض على اثنين من الألمان يبلغ كل منهما من العمر 25 عاما، حيث تم اتهام كلاهما من قبل امرأة إسبانية باغتصابها.

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