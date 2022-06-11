داروين نونيز يجتاز الفحص الطبي في ليفربول

المصدر: د ب أ

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ذكرت تقارير صحفية في انجلترا أنه يبدو أن انتقال داروين نونيز إلى نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم أصبح وشيكا.

وقالت صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية المحلية إن نونيز/22 عاما/ موجود اليوم السبت في مدينة ليفربول الساحلية الواقعة شمال غرب انجلترا لإجراء الفحص الطبي الأمر الذي سيتغيب بسببه عن المباراة الودية لمنتخب بلاده أوروجواي أمام منتخب بنما مساء اليوم.

ويُعْتَقَد أن نونيز أبلغ عائلته أصدقاءه أنه سينتقل إلى ليفربول ليخلف السنغالي الدولي ساديو ماني الذي يجري محادثات مع نادي بايرن ميونخ الألماني.

يذكر أن لاعب خط الهجوم لا يزال مرتبطا مع بنفيكا البرتغالي بعقد يستمر حتى 2025، وينوي ليفربول أن يعرض عليه عقدا لمدة خمسة أعوام، ويُعْتَقَد أن قيمة صفقة انتقال نونيز ستبلغ 80 مليون يورو بالإضافة إلى 20 مليون يورو للمكافآت المحتملة، وفي حال إتمام الصفقة بهذه القيمة فإنها ستكون أغلى صفقة يبرمها وصيف بطل الدوري الإنجليزي.

كانت أغلى صفقة أبرمها ليفربول حتى الآن هي صفقة ضم المدافع فيرجيل فان ديك والتي بلغت قيمتها أكثر من 84 مليون يورو.



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