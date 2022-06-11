رونالدو خارج قائمة البرتغال في مواجهة سويسرا بدوري الأمم الأوروبية

المصدر: د ب أ

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خرج كريستيانو رونالدو من قائمة المنتخب البرتغالي لمواجهة سويسرا، غدا الأحد، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

ولم يسافر كل من رونالدو، قائد الفريق، وجواو موتينيو ورافائيل جويريرو مع الفريق إلى جنيف حيث ستقام المباراة.

وفي الوقت الذي يتصدر فيه المنتخب البرتغالي المجموعة الثانية في المستوى الأولى، فضل فيرناندو سانتوس المدير الفني للفريق، منح مهاجم مانشستر يونايتد فترة راحة.

وبسؤاله عن الغيابات قال سانتوس: "لن يغيبوا بسبب مشاكل بدنية، إنها إدارة طبيعية للأمور".

وأضاف: "ليس من المنطقي أن يسافر 26 لاعبا إلى سويسرا، في الوقت الذي يمكن فيه ل23 فقط أن يتواجدوا في القائمة، في المباراة الماضية قدمنا أفضل ما لدينا، و الأمور الآن ستكون على عاتق اللاعبين المتواجدين".

وحتى بدون وجود رونالدو، لا تساور الشكوك روبن نيفيز لاعب وسط الفريق، في إمكانية تحقيق الفوز الثالث على التوالي في المسابقة.

وقال نيفيز : "بالطبع رونالدو أفضل لاعب في العالم، ومن الجيد دائما اللعب إلى جانبه".

وأضاف: "لكنني متأكد بأننا جميعا جاهزين للعودة إلى الديار بالنقاط الثلاث".

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